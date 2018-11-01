Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Hendek ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. ile F.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında F.T. isimli şüpheli, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek Ö.B.'yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.B. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan saldırgan F.T.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.