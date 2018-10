Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, inşa ettikleri çelik isale hatlarıyla su kesintilerine son vererek, temiz içmesuyunu Sakaryalılar'ın musluklarına ulaştırdıklarını döyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ‘2009'dan Günümüze Altyapı Yatırımları Bilgilendirme Toplantısı' konulu programda kadın misafirlere yönelik olarak bir sunum gerçekleştirdi. Sakarya'da bir otelde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve eşi Gönül Toçoğlu, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Sakaryalı Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, Hizmet-İş Disiplin Kurulu Başkanı Güley Ersöz, Büyükşehir ve SASKİ'nin kadın bürokratları, sağlık, ticaret, kamu ve eğitim camialarından kadınlar katıldı.

Altyapıya ve imar hassasiyeti

Amaçlarının şehri daha yaşanılabilir kılmak olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “Altyapıya ve imara çok önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yatay mimariden çok sık bahsediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yatay mimariden asla taviz vermiyoruz. İnsanların nefes aldığı, gökyüzünü rahatça gördüğü böyle bir şehrin oluşması için çok gayret ettik. Altyapıya ciddi yatırımlar yaptık. Genelde yer altına yatırım yapılması riskli görülür. Biz zor olanı tercih etik ve bunu başardık. Hamdolsun inşa ettiğimiz çelik isale hatlarıyla su kesintilerine son verdik. Temiz içmesuyunu hemşehrilerimizin musluklarına ulaştırdık” diye konuştu.

Çevreyi koruduk

Başkan Toçoğlu, “Sakarya'da su çeşmeden içilir diye bir iddia ortaya koyduk. Şehrin kuzey ve güneyinde artıma tesisi yoktu. Karasu, Kocaali ve Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma tesislerini kurduk. Biz bu konulara çok ciddi önem verdik. Amacımız tüm eksiklikleri gidererek şehrimizi daha iyiye ve güzele taşımaktır. Su ihtiyacı gerekli ve elzem bir durumdur. Biz çevre hassasiyeti olan bir belediyeyiz. Vatandaşlarına en temiz ve kaliteli suyu ulaştıran, oluşturduğu yeni yeşil alanlarla vatandaşlarının nefes alıp güzelce vakit geçirebilecekleri ortamlar sağlayan çevrecilik ilkesi ile şehre katkı sağlamaya çalışan bir kurumuz” dedi.

Her adım zamanında atılmalı

Dr. Rüstem Keleş, altyapıya dev yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Sizler dünya standartlarındaki pırıl pırıl suları bugün, yarın ve gelecekte çocuklarınızla beraber her zaman içebilin diye altyapıya dev yatırımlar yaptık ve yapmayı sürdürüyoruz. Şu bir gerçek ki ekolojik kriz ve ekolojik çöküş kavramları artık tüm dünyayı etkiliyor. Büyük toplantıların hepsinde su krizi konusu önemli bir yere sahip. Bu konu bütün siyasetçilerin, yöneticilerin, ekonomistlerin, sosyologların gündemi halinde. Bizim su konusunda her zaman öngörülü olmamız, önceden 50 yılı 100 yılı planlamamız, üzerimize düşeni bugün yapmamız, siyasi risk almamız ve su ile ilgili her adımı zamanında atmamız gerekiyor. Uzmanların her zaman en başta söylediği konulardan bir tanesi sudur. Eğer su konusu çözülemezse diğer durumlarında bir önemi kalmıyor. Biliyorsunuz 1999 depreminde ilk aradığımız şey su oldu” dedi

1,3 milyarlık yatırımın kalitesi

Türkiye genelinde atıksu arıtma oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Dr. Rüstem Keleş, “Atıksu arıtma oranı yapmış olduğumuz kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleri sayesinde Sakarya'da yüzde 78'e ulaşmış durumda. Kullandığımız sular ekolojiye zarar veremeyecek şekilde arıtıldıktan sonra deşarj ediliyor. Çağdaş ve modern şehir budur. Bir şehrin geleceğini koruyan rakamlar işte bu rakamlardır. İleride bu oranı yüzde 85'lere çıkarmak için çalışıyoruz. Sakarya'da su çeşmeden içiliyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bilimsel olarak yapılan araştırmalarda çeşme suyu kullanımı bağışıklık sistemini daha fazla güçlendiriyor. Çeşme suyu kullanan çocuklarda daha az ishal vakasına rastlanıyor. İşte 1,3 milyarlık yatırımın kalitesi budur” diye konuştu.

Suyu kaynağında koruyoruz

Keleş, “Çağdaş dünyada su şöyle korunur; su boruya temiz girmelidir. Eğer siz suyu kaynağında korumazsanız ve su boruya temiz girmezse o suyu arıtmaya ya teknolojiniz yetmez ya da çok masraf yaparsınız. Dolayısıyla tavizsiz bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalardan birisi Sapanca Gölü'nün korunması. Gölü korumak için Türkiye'de örneği görülmemiş bir mücadele veriyoruz. Gelecek nesillere pırıl pırıl içilebilir bir göl teslim etmek istiyoruz. Bu nedenle sadece göle koruma sağlamak için 150 milyonluk yatırım yaptık. Hatlarımızı inşa ederken depreme dayanıklı, 100 sene hatta 200 sene çürümeyecek, bozulmayacak malzemeler kullandık. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, küresel ölçekli örgütlerde çok gündeme gelen bir husustur; atıksu konusu aslında az konuşuluyor. Eğer siz atıksuyu yönetemezseniz içmesuyunu yönetemezsiniz. Öncelikli yapmanız gereken atık suyu yönetme ve arındırmadır” dedi.

Sorunların üzerine çalıştık

Yağmursuyu konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Keleş, ''Erenler'de çok derin kazılarla inşa ettiğimiz yağmursuyu hattı bu şehirde daha önce yaşanmamış, bundan sonra belki de hiç yaşanmayacak nitelikte bir altyapı çalışmasıdır. Büyük risk alarak yaptığımız ama şehrimiz için olmazsa olmaz bir yatırımdı. İşte böyle yatırımlar sayesinde biz 90-100 kilogramlık yağışları gördük ve sorun yaşamadık. Görevlerimizin hiçbirini aksatmadık. Sorunların üzerine çalıştık. Bütün ekolojik önlemleri alarak Sakarya Nehri üzerine HES yaptık. Yeni HES projeleri ile su kaynaklarımızı değerlendirmeye, katma değer sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Çok çalışmanın meyveleri

Keleş, Sakarya'nın artık Türkiye'nin en kaliteli içme suyuna sahip olduğunu belirterek, ''Deprem faktörünü dikkate alarak sistemini kurmuş ki olası bir deprem durumunda birkaç gün içerisinde sistemi devreye alabilecek durumdayız, atıksu arıtmada Türkiye'nin en az 15 puan üstünde, enerji üretiminde Türkiye'de öncü, denizi, nehri, gölü koruma altında olan bir şehir. Tüm bunlar elbette çok çalışmaktan geçiyor. Bütün bu yatırımların arkasında siyaseten bu işi göğüsleyecek, bu işin arkasında duracak birisi gerekiyordu ve Başkanımız arkamızda durarak önümüzü açtı. İnşallah Türkiye'nin çok çok üstünde su ve çevre parametrelerine sahip Sakarya'mızda böyle güzel bir şekilde yaşamaya devam ederiz” dedi.