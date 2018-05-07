Sakarya’da suç örgütüne operasyonda 19 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve Ferizli ilçelerinde ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak’ ve ‘örgütlü olarak tefecilik, silahla adam yaralama, yağma, 6136 S.K.M, darp, tehdit ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlarını işledikleri belirlenen örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmaları ardından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca, bıçak ve fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.