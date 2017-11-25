Sakarya’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Mahallesi 8044 sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan Bülent G. isimli bir şahsı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri olay yerinde ve şahısta incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.