Sakarya’da Suriyeli gerginliği

İlçede devam eden gerginlik üzerine çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet ekipleri ilçede görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde sabah saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada Suriyeli genç ile fabrika bölüm sorumlusu arasında bir tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Suriyeli genç yanında getirdiği 10 arkadaşı ile bölüm sorumlusunun otomobiline taşlı ve sopalı bir saldırı düzenlemişlerdi. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan gerginlik sonrası olay gece saatlerinde ilçe merkezinde de devam etti. Hendekli vatandaşlar ile Suriyeliler arasında büyük çapta gerginlik meydana geldi. Olayların büyümesi sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve çok sayıda polis ilçe merkezinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, ekiplerin sabaha kadar ilçe merkezinde devriye atacağı öğrenilirken çıkan kavgalar sonucunda birkaç Suriyelinin darp edildiği öğrenildi. Yaşanan olayları anlatan Hendekli genç Emre Susuz, “Sanayide Suriyeliler kavga çıkartmışlar, otomobillere saldırmışlar. Kadınlara da laf atıyorlarmış. Bizde bundan dolayı toplandık baya kişi, Suriyelileri gördüğümüz yerde dövdük. Burada mezbahane denilen bir yer var, oraya geçtik orada da çok sayıda Suriyeli dövdük. Daha sonrasında Hendek Meydanına geldik. Olaylar esnasında polisler geldi, jopla müdahale etti. 1-2 kişinin olay esnasında gözaltına alındığını duydum. Jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Beklemeye devam ediyoruz” dedi.