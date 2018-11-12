Sakarya'da suya zam yok

SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu'nda alternatif su kaynaklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş suya zam olmayacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu Adapazarı Belediyesi Başkanı Süleyman Dişli Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 9 madde görüşülerek karara bağlandı. 2019 Yılı Performans Programı ile 2019 Yılı Bütçe Tasarısı, 2020 ve 2021 Yılları Tahmini Bütçesi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi için bileşime 16 Kasım Cuma günü saat 15.00'a kadar ara verildi. Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş 2019 yılı bütçesi ve su kaynaklarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

“Şehrin 200 yıllık geleceği düşünüldü”

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “SASKİ olarak muhtelif bölgelerde termal su araması yapmıştık. Bu kaynakların ihalelerini yaparak bölgelerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özel yatırımcılara kiralamak, böylece gelir elde etmek istiyoruz. Bunun için sizlerden yetki bekliyoruz. Stratejik düşünerek şehrimizin tamamını kapsayacak alternatif içmesuyu kaynaklarına yöneldik. Şehrimizin belki 200 yıllık geleceğini hesaplayarak çalışmalar yaptık. Bugün meclisimiz tarihi bir olaya şahit olmuş olacak. Mudurnu Çayı üzerindeki Ballıkaya Barajı ile ilgili imza aşamasına geldik. 1965 yılında İstanbul için planlanarak ön çalışması yapılan bir proje. Sapanca Gölü'ne alternatif olarak bu projeyi de düşünmüş 1982 yılında uygun olmadığı için rafa kaldırıldığını öğrenmiştik. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve DSİ Bölge Müdürü ile görüşerek bu projeyi tekrar gündeme getirdik” diye konuştu.

“Yüzde 58'ini Sakarya kullanacak”

Ballıkaya barajının çoğunluğunu Sakarya'nın kullanacağını belirten Dr. Rüstem Keleş, “Ballıkaya Barajı gövde yüksekliğinin yüzde 90'ı tamamlandı. Önümüzdeki yıl Akçay Barajı'nda su tutacak ve şehrimize su vermeye başlayacağız. Ama bu yeterli değil. Şehrimizin kuzey bölgesi ile ilgili Maden Deresi üzerinde Çamdağı Barajı çalışmamız var. Biz bu 3 barajı dikkate aldığımızda kişi başına günde 250 litre saniye ile 2,5 milyona yetecek su potansiyeli hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Sakarya'nın Sapanca Gölü üzerindeki su hakkını da koruyarak Ballıkaya Barajı ile ilgili vardığımız son mutabakatta barajdaki suyun yüzde 58'ini Sakarya, yüzde 42'sini Kocaeli kullanacak. Giderler de aynı şekilde paylaştırılacak. Bu konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü'nde yaptığımız görüşmeler de olumlu geçti. DSİ, İSU ve SASKİ ortak bir protokol hazırlayacak. Protokolün ardından içmesuyu isale hatları, arıtma tesisleri ve sanat yapılarının yapımı başlayacak” dedi.

“Yeni kaynaklar şehrin her yerine ulaşacak”

Keleş sözlerinin devamında , “Sapanca Gölü'nden aldığımız su 600 binlik nüfusu besliyor. Sapanca'ya Sapanca Gölü'nün suyunu yeni isale hattı ile ulaştıracağız. Sapanca'ya Ballıkaya Barajı'nın suyu da ulaşacak. Hacımercan'a bir arıtma tesisi yaptık. Akçay Barajı isale hattından buraya su ulaştırarak özellikle Abalı Grubuna su vereceğiz. Yine Sapanca Gölü suyunun ulaştığı bölgelere Akçay Barajı'ndan da su ulaştırılabilecek. Karapürçek'te dev bir içmesuyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Ballıkaya Barajı'ndan gelecek su oraya iletilecek. Mollaköy Bölgesi'nde bir branşman bırakıyoruz. Ballıkaya Barajı'nın suyu 2. etapta Geyve, Pamukova ve Taraklı'ya da ulaşacak. Bu 3 kaynak tam bir entegrasyon içerisinde Hızırilyas'ta buluşacak. Çamdağı Barajı'ndan aldığımız suyu Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Kuyumculu İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde en iyi şekilde arıtacak Karasu ve Kocaali'nin musluklarına ulaştıracağız. Çamdağı Barajı'nı yap-işlet-devret modeliyle yapacağız. Kalkınma Bakanlığı'na talebimizi sunduk. Kuzey bölgemizin gelişme dinamiklerini göz önüne aldığımızda önemli bir yatırım hayata geçirilmiş olacak. Dört kaynak aşağı yukarı 250 milyon metreküplük bir su potansiyeli oluşturacak. Şehrimizin dört tarafı içmesuyu kaynaklarıyla çevrelenmiş olacak. Dünyada küresel ölçekte suyla ilgili krizler dikkate alındığında şehrimiz açısından önemli bir güvenlik parametresi olacak. Çamdağı Barajı 30 milyon metreküp kapasiteye sahip olacak, ilave olarak 30 milyon metreküp daha yapılabilecek” şeklinde konuştu.

“Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu”

SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu 1. Bileşimi'nde 2019 Yılı Su Tarifeleri ve Uygulama Esasları'nı içeren 1. Madde oybirliğiyle kabul edildi. Böylece su ücretlerine zam yapılmamış oldu. 2. Madde oybirliğiyle kabul edildi. 3. Madde ile Ali Kasım Aksoy ve Recep Boğaz asil, Serdar Yener ve Adem Kümbet yedek denetçiler olarak seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Jeotermal kaynakların yatırımcılara kiralanmasıyla ilgili 4. Madde oybirliğiyle kabul edildi. 5. Madde ile SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'e Ballıkaya Barajı ile ilgili protokolün imzalanması için oybirliğiyle yetki verildi. Yönetmelik değişikliklerine yönelik 6 ve 7. Maddeler oybirliğiyle Hukuk Komisyonu'na havale edildi. 8 ve 9. Maddeler oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.