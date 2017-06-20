Sakarya’da tarım arazileri sular altında kaldı

Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan mahsullerin bir kısmı zarar gördü.

Sakarya’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehir merkezinde su baskınlarına neden olmuştu. Şehir merkezini etkisi altına alan aşırı yağışlar Kaynarca ilçesini de vurdu. Kaynarca Gölce Mahallesinde bulunan İskenderli Deresi gece saatlerinde aşırı yağış dolayısı ile taştı. Derenin taşması sonucu civarda bulunan yaklaşık 300 dönüm arazide ekili bulunan mahsullerin bir kısmı zarar gördü. Kaynarca Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Tuncay Yıldız “Dere zamanın da düzensiz yapılmış. Yaşanan aşırı yağış sonrasında oluşan sel felaketi, zamanında düzensiz olarak yapılmış olan derenin taşmasına neden oldu. Taşan dere arazilerimizde ekili olan mahsullerimize zarar verdi. Her aşırı yağışta mahsullerimiz zarar görüyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan İskenderli Deresi’nin daha önceki yaşanan aşırı yağışlarda da taşarak tarlalara zarar vermişti.