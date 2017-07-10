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10 Temmuz 2017 16:47

Sakarya’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

10 Temmuz 2017 16:47


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Bosna Caddesinden Çark Caddesi istikametine gitmekte olan 54 VF 855 plakalı otomobil, araçların arasından karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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