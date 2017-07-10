Sakarya’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Bosna Caddesinden Çark Caddesi istikametine gitmekte olan 54 VF 855 plakalı otomobil, araçların arasından karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.