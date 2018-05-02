Sakarya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman’dan duble yola çıkan otomobile hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bankete savruldu. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan Aysu V., S.K. ve G.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Aysu Vatanlı isimli bir kişi hastane yolunda hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Polis hafriyat kamyonunun sürücüsü M.A.’yı gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.