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09 Eylül 2017 15:45

Sakarya’da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 1 yaralı

09 Eylül 2017 15:45


Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gelen C.Ö. idaresindeki 81 SU 246 plakalı otomobil ile Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gelen S.G. idaresindeki otomobil Karasu Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü C.Ö. yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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