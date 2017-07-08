Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 180. Sokak üzerindeki bayırdan aşağı doğru inen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederekl yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Y.Ü.T., ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.