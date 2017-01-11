Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahiye Mahallesi yakınlarında Z.Ç. idaresindeki 54 TC 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki tarlaya uçtu. Diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri kazada yaralanan biri bebek toplam 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tarlaya çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.