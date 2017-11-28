Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 21:15

Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

28 Kasım 2017 21:15


Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Sapanca bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılardan Y.A., U.S. ve D.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.M. ve H.D. ise ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç