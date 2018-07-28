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28 Temmuz 2018 17:02

Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

28 Temmuz 2018 17:02


Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek istikametinden Adapazarı yönüne gitmekte olan Atakan G. idaresindeki 54 KL 900 plakalı otomobil ile Sami I. idaresindeki 54 KB 848 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Atakan G. ile her iki otomobilde de bulunan Yalçın Ö, Ülkü Asude G, Semra G. ve T.M.G. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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