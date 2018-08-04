Sakarya’da trafik kazası: 5 yaralı

Meydana gelen kaza sonucu otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 54 AAH 413 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonrası hurdaya dönen araç sürücüsü M.Ç. ve otomobilde bulunan İ.D., B.D., F.D. ve A.Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.