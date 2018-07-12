Sakarya’da trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi D-100 Karayolu Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi sitesi çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada Adapazarı istikametine seyir halinde olan Hasan B., idaresindeki 81 AC 611 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyreden Murat D. idaresinde ki 81 FB 826 plakalı panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildiler. Meydana gelen trafik kazasında Hasan B., Kıymet A., Zeki A., Hüseyin A., Ömer Remzi E., ve Murat D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.