Sakarya’da trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kuzuluk istikametine gitmekte olan N.K. idaresindeki araç, Kazancı Kavşağından ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Y.Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında N.K., M.K., E.K., A.K., F.H., H.H. ve Y.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.