Sakarya’da trafikteki araç sayısı 280 bin 965’e ulaştı

TÜİK ’2018 Yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları’ istatistiklerini açıkladı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan istatistiklere göre, Sakarya’da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 280 bin 965 oldu. Sakarya’da ki taşıtların; 144 bin 946 otomobil, 5 bin 764 minibüs, 3 bin 717 otobüs, 46 bin 681 kamyonet, 10 bin 883 kamyon, 29 bin 547 motosiklet, 38 bin 752 traktör ve 675 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Ocak ayı sonu itibari ile Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 325 bin 33 adet taşıtın olduğu bildirildi. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 880 adet otomobilin ise; yüzde 58,6’sı beyaz, yüzde 20’si gri, yüzde 7,6’sı siyah, ve yüzde 4,9’u kırmızı iken yüzde 8,9’unu da diğer renkler oluşturdu.