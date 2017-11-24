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24 Kasım 2017 10:39

Sakarya’da trafo patladı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafo patlamasında iki çalışan yaralandı.

Sakarya’da trafo patladı: 2 yaralı

24 Kasım 2017 10:39


Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tül Sokak üzerinde bulunan Şerefiye Camii önündeki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerefiye Camii’nin önündeki trafoda Sakarya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nde çalışan iki elektrik ustası caminin bozuk olan aydınlatmasını onarmak için trafoyu açtı. İşçilerin çalışması esnasında trafoda patlama meydana geldi. Yüzleri ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yara alan işçileri gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan Erkan K. ve Engin G. isimli iki işçiye olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası SEDAŞ ekipleri trafoda inceleme yaptı.


Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürüyor.




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