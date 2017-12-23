Sakarya’da trafo patladı mahalle elektriksiz kaldı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Çetinkaya Market döner kavşağında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen sebepten patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo yanmaya başladı. Trafodan yükselen dumanlar ve koku üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ve SEDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri ve SEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesi ve soğutma işleminin ardından elektriği kesilen mahalleye yeniden elektrik verildi.