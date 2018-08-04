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04 Ağustos 2018 15:00

Sakarya’da traktör kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki araziye uçtu.

Sakarya’da traktör kazası: 1 yaralı

04 Ağustos 2018 15:00

Kazada traktör sürücüsü yaralandı.


Kaza, Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre K. idaresindeki 54 KR 017 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kenarındaki araziye uçtu. Kazada traktör sürücüsü Emre K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Emre K. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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