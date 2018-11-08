Sakarya'da ücretsiz seyahat hizmetine 1 milyon 348 bin TL destek

Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık ödemelerin devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 2018 Ağustos ve Eylül aylarına ait ödemelerin esnafların hesaplarına ulaştığını dile getiren Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, “Özel Halk Otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapmış olduğumuz 2018 Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 1 milyon 348 bin TL'lik ödemeler tamamlandı. Hayırlı olsun” dedi.