Sakarya’da ulaşımda tek geçerli binişler Kart54’le yapılacak

Pistil, “Ulaşımda yeni dönemi başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan Kart54 sahibi olmaları konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, belediye ve özel halk otobüslerinde nakit kullanımının 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle sona ereceğini hatırlattı. Bir süredir şoför kartı uygulamasının sürdürüldüğünü aktaran Pistil, 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tek geçerli binişlerin Kart54 ile yapılacağını kaydetti. Pistil, vatandaşlara Kart54 sahibi olmaları konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Fatih Pistil açıklamalarını devamında, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında başlattığı çalışmalar neticesinde kartlı geçişler için bizde harekete geçtik. 1 Mayıs Pazartesi günü itibariyle nakit binişleri kaldırmış, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına şoför kartı uygulamasını sürdürmüştük. İnşallah 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle de tek geçerli uygulama Kart54 olacak. Tüm vatandaşlarımızdan Kart54 sahibi olmaları konusunda duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.