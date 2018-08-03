Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:57

Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

Sakarya’da Jandarma ekiplerince Temmuz ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu yakalanan 91 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

03 Ağustos 2018 12:57


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın şehirde güven ve huzuru sağlayabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu uyuşturucu operasyonları Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Jandarmanın Temmuz ayı uyuşturucu operasyonları raporu açıklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı narkotik ekiplerince Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Yakalanarak hakim önüne çıkartılan 13 şahıs tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi. Yakalanan diğer 78 şüpheli hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, Jandarma Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 553 adet uyuşturucu hap, 8 bin 441 kök kenevir bitkisi, 605 gram kenevir tohumu, 2 kilo 279 gram kubar esrar, 35 gram bonzai maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç