Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın şehirde güven ve huzuru sağlayabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu uyuşturucu operasyonları Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Jandarmanın Temmuz ayı uyuşturucu operasyonları raporu açıklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı narkotik ekiplerince Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Yakalanarak hakim önüne çıkartılan 13 şahıs tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi. Yakalanan diğer 78 şüpheli hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Jandarma Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 553 adet uyuşturucu hap, 8 bin 441 kök kenevir bitkisi, 605 gram kenevir tohumu, 2 kilo 279 gram kubar esrar, 35 gram bonzai maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.