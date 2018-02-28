Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:17

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

28 Şubat 2018 11:17


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek amacıyla sokaklarda yürütülen çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, C.K. (29) isimli kadın ile F.Ş. (31) isimli şahıslar üzerinde ve ikametlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramalarda, 295 adet extacy, 0,75 gram bonzai, 0,63 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. isimli kadın şahıs ise adli kontrol cezası aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç