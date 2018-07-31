Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da Jandarma ekipleri yasadışı kenevir ekicilerine göz açtırmıyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlık ekipler, Sapanca ilçesi Dibektaş Mahallesi’nde ormanlık alanda kenevir bitkisi olduğu bilgisine ulaştı. Konuyu takibe alan ekipler ulaştıkları bilgiler neticesinde 30 Temmuz Pazartesi günü İstihbarat Şubeye bağlı Narkotik Timleri ile Jasat Timleri ortak operasyon yaptı. Uzun süredir takip altındaki ormanlık alanda yasadışı Hint keneviri ekili bahçenin ekimi ve bakımını yapan kişinin İ.Y. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

Savcılık izni ve mahkeme kararı ile İ.Y. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 paket satışa hazır 21 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet zoraki marka kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ormanlık alanda yapılan aramada ise ekiplerce bin 755 kök kenevir bitkisi ve bin 780 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahsın ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmaktan’ suçlarından arandığını da tespit eden Jandarma Timleri İ.Y. isimli şüpheli şahsı Savcılık kararı ile gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. İ.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine sevk edildi.