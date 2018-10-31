Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyfeler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen T.D. ve E.K'nın evlerine operasyon düzenledi. Baskında 2 kilogram esrar, 1 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.