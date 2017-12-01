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01 Aralık 2017 08:50

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

01 Aralık 2017 08:50


Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde bir binanın üçüncü katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri binaya operasyon düzenledi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünce birlikte yürütülen operasyonda; 50 adet saksıda yetişmiş hint keneviir ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda sıvı ve kuru gübre ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda biri kadın olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor.




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