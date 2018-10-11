Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 600 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan Yeşilova Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyona uyuşturucu arama köpeği de destek verdi. 4 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda evlerde yapılan aramada 2 bin 600 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda M.D, K.A, A.D. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.