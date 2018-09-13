Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 573 kök skunk bitkisi ile 805 gram kullanılmaya hazır skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma KOM Şube ile Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karapürçek İnönü Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonrasında 573 kök skunk bitkisi ile 805 gram kullanılmaya hazır skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Skunk bitkisinin ekim ve bakımını yapan Y.Y. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.