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18 Eylül 2017 22:21

Sakarya’da uyuşturucudan 11 tutuklama

Sakarya’da polisin son 20 günde torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklandı.

Sakarya’da uyuşturucudan 11 tutuklama

18 Eylül 2017 22:21


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 20 günde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18 ayrı sokakta operasyon düzenledi. Gerçekleşen başarılı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 11 şahıs tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 12 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kilo 50 gram esrar, 299 adet uyuşturucu hap, 208 gram bonzai, 10 adet kenevir bitkisi ve 5 bin 250 TL ele geçirildiği belirtildi.




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