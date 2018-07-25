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25 Temmuz 2018 12:14

Sakarya’da uyuşturucudan aranan şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahsı yakaladı.

Sakarya’da uyuşturucudan aranan şüpheli yakalandı

25 Temmuz 2018 12:14


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında polis ekipleri Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde ikamet eden O.Y. (38) isimli şahsın 2 ayrı dosyadan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Ekipler yapılan baskın sonucu şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.




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