Sakarya'da yağ yüklü kamyon petrol önünde alev aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağ dolu kamyon akaryakıt istasyonu önünde alev aldı. Sürücünün erken müdahalesi faciayı önledi.

Olay, Akyazı ilçesi Şehir Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Soner Şahin'in kullandığı madeni yağ yüklü kamyon cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanları fak eden sürücü, aracını durdurarak yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akyazı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Sürücünün akaryakıt istasyonu önünde yaşanan yangını kısa sürede fark edip müdahale etmesi olası faciayı önledi.