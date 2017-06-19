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19 Haziran 2017 15:53

Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

19 Haziran 2017 15:53

Onlarca araç göle dönen yollarda suya gömüldü.


Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden araçlarıyla geçmeye çalışan bazı sürücüler, otomobilleriyle su birikintilerinin içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çekici ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Öte yandan yağmurun gün içerisinde devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.




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