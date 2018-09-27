Sakarya'da yakalanan Norveçli şahsın üzerinden 12 bıçak çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan Norveçli bir şahıs üzerinde yapılan aramalarda 12 adet değişik çaplarda bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Çark Caddesi trafiğe kapalı alanda devriye görevi yapan Asayis Şube Müdürlüğü, Yaya Güven Timleri hareketlerinden şüphelendiği Norveç vatandaşı S.H.'yi (33) durdurdu. Şahsın üzerinden yapılan aramada 12 adet değişik boylarda özel yapım bıçaklar ve elektronik şok cihazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.