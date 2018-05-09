Sakarya’da yerli otomobil için 500 dönüm arazi hazır

Bölgenin haritası da detaylı olarak çıkartılırken, projeler Sakarya’nın çehresini değiştirecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Haber Müdürü Refik Fidan, muhabirler Remzi Şimşek, Burak Can Tokyürek SATSO Başkanı Akgün Altuğ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altuğ’a tebrik ederek, başarılar diledi.

“Ferizli’ye Mega OSB geliyor”

Yerli otomotiv için Ferizli içine Mega OSB planladıklarını belirten Başkan Altuğ, “Ferizli içinde Mega Organize Sanayi Bölgesi planlıyoruz. Bakanlıktan onayı çıkmak üzere. 618 hektarlık arazi içerisinde ihtisas OSB, metal ve otomotiv. O OSB’nin içinde yerli otomotiv için bin dönüm yer ayrılmış durumda. Bunun 500 dönüm ise vagon sanayi için ayrılmış durumda. Yerli otomotiv için 5 tane grup üstlenmişti. Bu işi yönetecek cio’yu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla inşallah önümüzdeki cuma günü Odalar ve Borsalar Birliği açıklayacak. Ülkede bir kaç aday şehir var ama en büyük adaylardan biri Sakarya’dır. Yerimiz de hazır. Elektrikli araç olacak bu yerli otomotiv. Toyota’nın şehre gelmesiyle var olan bir otomotiv alt yapısı var, üretim alt yapısı var. Dolayısyla bu gelişir ve devam eder diye düşünüyoruz. Liman’da büyütülüyor. Vagon üreten ve tamiratı yapan şehirde epey firma var. Onlarında OSB’de kümelenmesi söz konusu olabilir. Ana sanayide buraya gelebilir” dedi.

“Geyve’ye gıda ihtisas organize sanayi bölgesi geliyor”

Gıdaya ve tarıma dayalı Geyve’deki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmayı planladıklarını belirten Altuğ, “Şehrin kuzeyine doğru bir sanayileşmenin gittiğini görüyoruz. Malum şehrin güneyi’de bir tarım alanı. Biz gıdaya ve tarıma dayalı sanayi’de Geyve’deki gıda ihtisas organize sanayi bölgesinde planlıyoruz. Geyve’de ufakta olsa bir organize sanayi bölgesi var ama ileride daha sonra büyüye bilir. Burasını da gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olarak planladık ve talep toplamaya başlayacağız. Bununda bakanlıktan girişimleri yapıldı. Kısa bir süre sonra OSB’nin kurulumu biter. İhtisas OSB’leri olduğu için taleplerle birlikte adım atmak çabuklaşıyor bakanlık nezdinde. Karma OSB’lerde birazcık problem olabilir. Şehirdeki diğer OSB’lerindeki doluluk yüzde 70 olmazsa yeni bir osb açılmasına izin vermiyor bakanlık. Ama ihtisas OSB’lerle onu aşıyoruz" diye konuştu.