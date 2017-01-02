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02 Ocak 2017 10:32

Sakarya’da yılbaşı uygulamasında çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi

Sakarya’da yılbaşı uygulamasında çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi

02 Ocak 2017 10:32

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri yılbaşında yaptıkları uygulamada çok sayıda çeşitli uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri yılbaşı gecesi umuma açık yerler ve sokak satıcılarına yönelik yaptıkları asayiş uygulamasında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Satmak Suçlarından” 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 350 adet uyuşturucu nitelikli hap, kokain, bonzai ve esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 11 işyerinde yaptığı aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirirken, konuyla ilgili 5 şüpheliye idari işlem uygulandığı bildirildi.



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