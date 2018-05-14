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14 Mayıs 2018 11:41

Sakarya’da yük asansörü yere çakıldı: 3 işçi yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki katlı binanın yapımında işçiler tarafından kullanılan yük asansörünün zemine düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Sakarya’da yük asansörü yere çakıldı: 3 işçi yaralı

14 Mayıs 2018 11:41


Olay, saat 09.30 civarında Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8073. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın yapımında işçiler tarafından kullanılan asansöre yük koyan 3 işçi de binaya çıkmak için asansöre bindi. Yük asansörü binanın çatısına yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koparak yere çakıldı. Yaşanan gürültü üzerine olay yerine koşarak kazayı gören diğer işçiler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Asansörün yere çakılması sonucu meydana gelen olayda yaralanan Muhammet S. ve Oktay K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer işçinin ise kontrolü ambulansta yapıldı.


Büyük paniğe yol açan kazada yaralanan iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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