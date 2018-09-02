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02 Eylül 2018 20:52

Sakarya’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi.

Sakarya’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

02 Eylül 2018 20:52


Kaza, Kocaali ilçesi Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 81 KC 694 plakalı otomobilin sürücüsü misafirlerini Kocaali İlçe Terminaline götürürken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil bu sırada karşı şeritten gelen 54 KS 659 ile 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç, Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar, Yunus Emre Kurt hayatını kaybederken, yaralılar Servet Sezer,Murat Orkun Ilgın, Mehmet Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazada ölenlerin


Yaşanan katliam gibi kaza sonrasında savcı olay yerine gelerek Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleriyle inceleme yaptı. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, ölenlerin kimlikleri ise açıklanmayı bekleniyor.




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