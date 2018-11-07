Sakarya'daki HES'ler yılda 45 milyon kilovat temiz enerji üretecek

Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehre kazandırılan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ile Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen yerler Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası, Mimar Sinan Mühendisler Grubu, öğretim üyeleri ve mimarlar tarafından ziyaret edildi.

SASKİ tarafından şehre kazandırılan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ile Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen Hızırilyas HES, Hacımercan HES, İkramiye HES, çelik isale hattı ve baraj bölgesi Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası, Mimar Sinan Mühendisler Grubu, öğretim üyeleri ve mimarlar tarafından ziyaret edildi. Ziyarette SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, İMO Sakarya Şubesi Başkanı Hüsnü Gürpınar, Mimar Sinan Mühendisler Grubu Sakarya Temsilcisi Osman Şahinal ve SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan da yer aldı.

Yatırımları teknik yönden değerlendirebilecek önemli gruplarla verimli bir hizmet gezisi gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Projelerimizi uygularken çeşitli mühendislik alanlarından farklı uygulamaları da bir araya getiriyoruz. Özellikle Akçay Barajı Projesi kapsamında zorlu coğrafi şartlarda dev imalatlarımız yer alıyor. Hizmet gezimizde hem mesleğinde uzun yıllar tecrübeye sahip hem de mesleğe yeni adım atmış genç arkadaşlarımız yer aldı. Ben bu gezinin özellikle genç mühendislerimiz için yeni ufuklar açacağını, baraj, su alma yapısı ve altyapı yatırımlarına yönelik olarak da bir ilgilerinin oluşacağını düşünüyorum” dedi.

Sona doğru gelinen proje ile birlikte yılda 45 milyon kilovata kadar temiz enerji üretileceğini de söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “Bu yatırımlarımız şehrimizin geleceği için son derece elzem. Bildiğiniz gibi Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz ülke genelinde 193 tesis arasında yapılan araştırmada revizyona ihtiyaç duymayan 3 tesisten birisi olmuştu. Biz burada Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği içilebilir su kriterlerinin çok üstünde bir kalitede arıtıyoruz. Akçay Barajı ise ciddi bir içmesuyu potansiyeli oluşturacak vizyon projelerimizden. Artık sonuna doğru geliyoruz. Akçay Barajı ile hem Sapanca Gölü'nün üzerindeki kullanım baskısı büyük miktarda azalacak hem de 3 HES ile yılda 45 milyon kilovata kadar temiz enerji üretilecek” diye konuştu.

Hüsnü Gürpınar, “İnşaat Mühendisi gözüyle baktığımızda SASKİ'nin bu yatırımlarını işlerin başlangıcından itibaren destekliyoruz. Her bulunduğumuz ortamda bunların geleceğe aktarılacak iyi miraslar olduğunu ifade ediyoruz. Bugünkü gezide bu tür yatırımları görmeyen arkadaşlarımız da bizimle birlikteydi. Aksi fikirlere sahip olanların da fikirleri değişti. Altyapıya yapılan yatırımlar vatandaşlar tarafından pek görünmez. Ama bu tür yatırımların kıymeti gelecekte anlaşılacaktır. Gelecek nesiller bu yatırımları hayırla yad edecektir. Teknik bir başarı olan bu yatırımları takdir etmemek elde değil. Bu geziyi düzenleyerek yatırımları yerinde görmemizi sağlayan Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.