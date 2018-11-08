Sakarya'daki iki gurubun silahlı çatışması güvenlik kameralarına yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest bırakıldığı belirtilirken, 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, Akyazı İlçesi Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kafeteryada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.K.(31) ve F.T.(34) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Ç.(33)'ye ait kafeterya'ya av tüfekleriyle ateş etti. Açılan ateş sonrasında işletme içinde bulunan M.Ç., S.S.(36), Y.A.(25), M.B.(34) ve M.Ç.(36) kendilerine açılan ateşe, tabanca karşılık verdi. Yaşanan çatışma sonrasında kafeteryanın camları kırıldı. R.K. ve F.T.'nin olay yerine geldikleri araçta ise 11 adet mermi deliği meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Detaylı ve titiz çalışan jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Ç., S.S., Y.A., M.B. ve M.Ç. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, R.K. ve F.T., isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yaşanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın yaklaşıp ateş etmesi ve çatışma anı gözüküyor.