Sakarya’daki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına meydana gelen trafik kazaları yansıyor. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde akşam saatlerinde İkizce Köprüsü üzerinden Karaman Mahallesi istikametine giden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yapması ve Kuzey Terminal mevkiinde kavşaktan çıkan bir otomobil ile başka bir otomobilin çarpışma anı yer alıyor.