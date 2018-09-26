Sakarya'dan çaldığı otomobiliyle İstanbul'da yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde girdikleri ikametten araba anahtarını alarak evin önünde bulunan otomobili çalarak İstanbul'a kaçan hırsızlar yakalandı.

Olay, Serdivan ilçesinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, bir ikamete giren şüpheliler, girdikleri adresten araba anahtarını alarak evin önünde bulunan 54 ZU 698 plakalı otomobili çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında araç sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ikametten hırsızlık ve oto hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek yakalamak için adım adım iz sürdü. Hırsızlığı İstanbul'dan gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin tekrardan İstanbul'a kaçtıklarını tespit etti. Bunun üzerine İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucu; hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan İ.G. (26) isimli şüpheliyi ve çalınan 54 ZU 698 plakalı otomobili ele geçirdi. Yakalanan şüpheli sorgusu ve işlemleri gerçekleştirilmek üzere Sakarya'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.