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06 Ocak 2017 17:01

Sakarya’dan Halep’e 6 tır yardım gönderildi

Sakarya’dan Halep’e 6 tır yardım gönderildi

06 Ocak 2017 17:01

Sakarya’dan Halep’e 6 tır yardım malzemesi gönderildi.
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’den Halep’e yardım tırları gitmeye devam ediyor. Yardımlar neticesinde Serdivan Belediyesi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı ve İHH Sakarya Temsilciliği ortaklaşa Halep’e yardım tırı gönderdi. Serdivan Belediyesi önünden uğurlanan yardım tırları için program düzenlendi.
Uğurlama programında konuşma yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Katliamın devam ettiği, o uçaksavarların, silahların gölgesinde yaşamaya çalışan, enkazların altında hayat mücadelesi vermeye çalışan çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız medet diyor. Umut bağlamış dua ediyor. Tüm soydaşlarımıza, mazlumlara, gariplere kapımızı ve gönlümüzü açtık. İyi günde kötü günde yan yana olacağımızın sözünü verdik. Çünkü biz bir bütünün parçalarıydık. Biz Şam’daki, Halep’teki, Musul, Erbil, Bosna Hersek’te, Kosova’da her nerede garip, mazlum soydaşımız varsa onların yanında yer alacağız. Biz bugün sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, sayın Başbakanımızın dirayetiyle tüm mazlumlara verdiğimiz sözün arkasındayız. Sakarya’dan 6 tır malzeme gidiyor. Bu sadece bir gönül almadır. Bu yardımlar oradaki insanların yaşamlarını kolaylaştırmayacaktır belki ama biz onlara sembolik olarak diyoruz ki biz sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.
Yapılan duaların ardından tırlar yola çıktı.



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