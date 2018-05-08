Sakarya’dan kardeş şehre araç desteği

Kavakbaşı Belediyesi’nde düzenlenen aracın teslim törenine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Satınalma Şube Müdürü Fuat Bilgin, Kavakbaşı Belediyesi Başkanı Veysi Oğuz, belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri katıldı. Kavakbaşı Belediyesi tarafından talep edilen cenaze nakil, yıkama ve morg aracını Kavakbaşı Belediyesi Başkanı Veysi Oğuz’a teslim eden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, hayırlı olmasını temenni etti. Çıplak, “Bitlis’in Mutki ilçesi Kavakbaşı Belediyesi’nin bizden cenaze nakil aracı talebi vardı. Bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun talimatlarıyla kardeş belediyemizin ihtiyaçları olan cenaze nakil, yıkama ve morg aracını temin ettik ve belediyemize teslim ettik. Belediyeler arası ilişkiyi geliştirmek, dayanışmayı arttırmak, bağları güçlendirmek adına atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerini ileterek konuşmalarına başlayan Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz ise, “Belediyemizin ihtiyacı olduğu cenaze aracı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edildi. Cenazelerimizin naklinde kullandığımız araç yeterli değildi. Şimdi ise Beldemize yakışır bir araca sahip olduk. Bu aracın temininde destek olan Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve Sakaryalı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beldemiz halkına hayırlı olsun” diye konuştu.