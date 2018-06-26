Sakaryalı araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli yağış ve dolu uyarısı sonrasında Sakaryalı otomobil sahipleri, araçlarının zarar görmemesi için kapalı pazar yerleri, kapalı otoparklar, AVM otoparklarına çekerek önlem aldı. Yağış öncesi aracını Hızırtepe Mahallesinde bulunan Cuma pazarına çeken Barış Reis isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesinde ikamet ediyorum. Dolu yağacağını söyledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bizde tedbir amaçlı arabamızı kapalı pazar yerine getirdik. Dışarıda gördüğüm araçlar ise battaniye ile örtülmüştü. Bizde tedbir amaçlı buraya geldik. Mal canın yongasıdır diyelim" derken, Harun Reis ise yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı verince arabalarımı Cumapazarı kapalı pazar yerine getirdik. Her yer doldu şuan. Doğal olayda araçlarımız zarar görmesin diye buraya getirdik" diye konuştu.