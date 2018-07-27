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27 Temmuz 2018 17:38

Sakaryalı bisikletçiler milli formayla pedal çevirecek

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları Halil İbrahim Doğan ile Okan Aydoğan, Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda milli formayla pedal çevirecek.

Sakaryalı bisikletçiler milli formayla pedal çevirecek

27 Temmuz 2018 17:38


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları Halil İbrahim Doğan ile Okan Aydoğan 29 Temmuz Pazar günü Avusturya’da yapılacak Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda milli formayla pedal çevirecek. 5 Ağustos Pazar günü Denizli’de gerçekleştirilecek Türkiye Maraton Şampiyonası’nda ise Büyükşehir Bisiklet Takımı sporcuları Ahmet Örken, Mustafa Sayar, Oğuzhan Tiryaki, Onur Turgut, Enes Talha Ay, Halil İbrahim Doğan ve Okan Aydoğan ter dökecek. Her iki yarış öncesinde sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Sporcularımızın hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandıracaklarına inanıyoruz” dedi.


Bayraktar, “Dağ ve yol bisikletinde Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımımız sporcuları Avrupa’da Milli formayla mücadele edecek. Hemen arkasından takım olarak Türkiye Şampiyonasında kürsü mücadelesi vereceğiz. Çok güçlü ve yetenekli bir takıma sahibiz. Kısa sürede önemli başarılar elde ettik. Yine en iyi şekilde hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.




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