Sakaryalı judoculardan şampiyonaya damga

Erenler Çaybaşı Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu Judo Takımı, 12-13 Mayıs tarihlerinde Karaman’da yapılan MEB Okullar Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu. Şampiyonada Türkiye Şampiyonlukları elde eden Judocular, okullarında sevinçle karşılandı. 28 kilogramda Elif Azra Külak ile 48 kilogramda Sudenaz Cap Türkiye Şampiyonluğu’nu elde ederken; 50 kilogramda Melih Topçu, Türkiye 2.’si oldu. Judo Takımı Antrenörü Beytullah Tatar, şampiyonada elde edilen başarılar dolayısıyla sporcularını tebrik ederken; destekleri için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerini iletti. Okul Müdürü Ümit Çamlı ise sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.