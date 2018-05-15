Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:07

Sakaryalı judoculardan şampiyonaya damga

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Çaybaşı Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu Judo Takımı, 12-13 Mayıs tarihlerinde Karaman’da yapılan MEB Okullar Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.

Sakaryalı judoculardan şampiyonaya damga

15 Mayıs 2018 12:07


Erenler Çaybaşı Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu Judo Takımı, 12-13 Mayıs tarihlerinde Karaman’da yapılan MEB Okullar Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu. Şampiyonada Türkiye Şampiyonlukları elde eden Judocular, okullarında sevinçle karşılandı. 28 kilogramda Elif Azra Külak ile 48 kilogramda Sudenaz Cap Türkiye Şampiyonluğu’nu elde ederken; 50 kilogramda Melih Topçu, Türkiye 2.’si oldu. Judo Takımı Antrenörü Beytullah Tatar, şampiyonada elde edilen başarılar dolayısıyla sporcularını tebrik ederken; destekleri için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerini iletti. Okul Müdürü Ümit Çamlı ise sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç