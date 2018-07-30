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30 Temmuz 2018 10:56

Sakaryalı öğrencilere elektronik haberleşme ve mors kursu

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) ve Serdivan Gençlik Merkezi işbirliğiyle öğrencilere elektronik haberleşme ve mors alfabesi eğitimi veriliyor.

Sakaryalı öğrencilere elektronik haberleşme ve mors kursu

30 Temmuz 2018 10:56


Serdivan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında, 9-13 yaş grubu öğrencilere 5 haftalık bir programla elektronik haberleşme teknikleri ve mors alfabesiyle iletişim kursu veriliyor. SAKRAD tarafından salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün verilen kursta, ulusal fonetik alfabe, elektronik haberleşme teknikleri, mors alfabesi ve iletişimi konularında eğitim veriliyor. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği eğitimleri SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış (TA2DX)ile birlikte Erhan Sezince (TA2MES), Melih Çeviren (TA2ACV) ve Seçkin Doyuran (TA2ODY) veriyor.


Elektronik haberleşme teknikleri ve mors iletişimi konularında kurs veren Erhan Sezince, yeni neslin, internet ve telefon dışında da iletişim yöntemleri bulunduğunun bilincine olmalarının bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Herhangi bir afet durumunda internet ve telefon iletişiminin sekteye uğradığı malum. Bu nedenle alternatif haberleşme yöntemlerine ihtiyacımız var. Haberleşmenin 1830’lu yıllardan beri yükünü çekmiş olan ve halen Amerika, Japonya, Almanya, İngiltere, İtalya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde merak ve ilgi konusu olan mors haberleşmesini yeni nesle öğretmemiz gerekiyor. Bu eğitimde mors iletişim tekniklerine bolca yer verdik. Eğitimlerimiz oldukça ilgi gördü. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden de gelen benzer bir talepler var, bununla ilgili de inceleme ve planlama aşamasındayız" şeklinde konuştu.




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