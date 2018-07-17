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17 Temmuz 2018 11:03

Sakaryalı sağlıkçılar 15 Temmuz’u unutmadı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ile 15 Temmuz’u unutmadıklarını gösterdiler.

Sakaryalı sağlıkçılar 15 Temmuz’u unutmadı

17 Temmuz 2018 11:03


2 yıl önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde canla başla görev yapan sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ile 15 Temmuz’u unutmadıkları mesajını verdiler. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 2’nci yıl dönümü vesilesiyle Sakarya Demokrasi Meydanı’nda bir dizi etkinlikler gerçekleştirilmişti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli de düzenlenen etkinliklerde yerini aldı. Bunun yanı sıra 15 Temmuz günü çalışan Sakaryalı sağlık personelleri; ‘15 Temmuz Vatan İçin Sağlık Nöbetindeyiz’ yazılı dövizlerle fotoğraflar çekerek sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımlarda bulundu. Sağlıkçılar yapmış oldukları paylaşımlarla 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını gösterdiler.




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